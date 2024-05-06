Руководству США придется выбирать из двух вариантов: попытаться сохранить реальный сектор экономики, отказавшись от мировой долларовой системы, или спасать эту систему за счет реального сектора. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

«Я бы сказал так: разрушение долларовой системы неизбежно по банальной причине: у Соединенных Штатов Америки нет ресурса ее содержать. Чтобы было понятно: когда мировая долларовая система появилась после Бреттон-Вудской конференции (1944 г.), когда были созданы Бреттон-Вудские институты — Международный валютный фонд, Всемирный банк — доля США в мировой экономике была примерно 52% и по производству, и по потреблению. Сегодня по потреблению они составляют процентов 30−35, а по производству — оптимисты говорят, что 18%, а пессимисты — что 14%… И в этой ситуации сохранить мировую долларовую систему нельзя», — сказал Хазин в эфире радио Sputnik.

Проблемы в американской экономике копятся очень давно, в последнее время этот процесс лишь усугубляется, продолжил он.

«Я еще в ноябре 2014 года на Дартмутской конференции в городе Дейтон, штат Огайо, сказал о том, что у Соединенных Штатов есть два базовых сценария. Первый сценарий: сохраняем мировую долларовую систему, но ценой окончательного разрушения реального сектора американской экономики. Вариант второй: пытаемся вытащить реальный сектор американской экономики, но тогда неминуемо нужно разрушать мировую долларовую систему. Через несколько месяцев появился Дональд Трамп с лозунгом „Сделаем Америку снова великой“. Этот лозунг — как раз о восстановлении реального сектора американской экономики, и у него ничего не вышло. Почему? По банальной причине: потому что он не решился объявить об отказе от мировой долларовой системы», — пояснил Хазин.

А сейчас, прогнозирует экономист, «скорее всего, американский реальный сектор начнет сыпаться совсем быстро».

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