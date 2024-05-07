В Австралии приёмный сын главкома ВСУ Иван Сырский возглавил колонну Z в день инаугурации Владимира Путина.

На видеокадрах, предоставленных EADaily российским соотечественником из Австралии Семёном Бойковым, видно, как Иван Сырский за рулём внедорожникам возглавил в Сиднее праздничную колонну к Дню Победы. На вопрос Бойкова он отвечает, почему принял решение участвовать в автопробеге:

«Из-за уважения к Владимиру Владимировичу, во-первых. А во-вторых, мой прадедушка прошёл войну».

Сырский-младший — в казачьей папахе и с георгиевской ленточкой на лацкане куртки. В салоне внедорожника — российский триколор.

Участники автопробега уточнили, что полиция остановила колонну Z и оштрафовала водителей за использование государственного флага России.

Ранее EADaily сообщало о том, что Иван Сырский, приёмный сын главнокомандующего ВС бандеровской Украины Александра Сырского, попросил президента РФ предоставить ему российское гражданство.

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