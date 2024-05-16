​​Расходы на выплату процентов по госдолгу Соединенных Штатов уже превосходят военный бюджет страны, и никто из придворных экономистов Белого дома не понимает, как выбираться из этой долговой бездны. Об этом пишет в своем телеграм-канале политолог Малек Дудаков.

Китай ударными темпами избавляется от американских активов. Подоспела статистика за первый квартал 2024 года — Поднебесная распродала казначейских облигаций США на 53 млрд долларов. При этом Пекин продолжает активно скупать золото.

С середины 2010-х годов Китай слил американские гособлигации на сумму в полтриллиона долларов. Это уже усугубляет долговой кризис в США. Ведь спрос на американский госдолг нынче слабый даже с учетом выросших ставок. Все больше стран ищут альтернативу и вместо трежерис и доллара покупают золото, спрос на которое стал рекордным с 1950 года. Никому не хочется терять свои активы. К тому же все большую тревогу вызывает и политическая нестабильность внутри Америки.

Казначейству США остается крутиться. Глава Минфина Джанет Йеллен вовсю нападает на Японию, которой приходится сливать облигации США в условиях обвала йены. Ну а попытки уговорить Китай попридержать «гаражную распродажу» трежерис провалились.

То ли еще будет, если после выборов США начнут девальвировать доллар, как предлагают советники Дональда Трампа. Английский историк из Кембриджа Адам Туз уверен, что это резко ускорит процессы дедолларизации, к чему и готовится Китай, создающий альтернативную финансовую систему.

С падением спроса на доллар обслуживать госдолг США, растущий на 1 триллион каждые 90 дней, будет все сложнее. Расходы на выплату процентов по госдолгу уже превосходят военный бюджет США. И никто из придворных экономистов Белого дома попросту не понимает, как выбираться из этой долговой бездны.

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