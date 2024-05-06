Сегодня, 6 мая, курс доллара и евро от Нацбанка сохраняет стабильность. Дефицита валюты в стране нет, поэтому украинцы могут купить или продать доллары и евро в обменниках или в некоторых банках.
Vgorode расскажет об актуальной цене иностранных валют в Украине.
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Курс доллара НБУ
На сегодняшний день цена доллара по официальному курсу сильно не изменилась. Американская валюта стоит 39,39 гривны за 1 доллар.
Курс евро НБУ
По курсу Нацбанка курс евро сегодня составляет 42,33 гривны за 1 евро.
Курс доллара США в кассах банков и при оплате картой по данным Минфина
Курс доллара. Источник: minfin.com.uaКурс доллара. Источник: minfin.com.ua
Курс евро в кассах банков и при оплате картой по данным Минфина
Курс евро. Источник: minfin.com.uaКурс евро. Источник: minfin.com.ua
* Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, которым будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Курс валют в обменниках
Доллары в обменных пунктах в среднем покупают по 39,70 гривен, а продают по 39,80 гривен. Евро в обменниках покупают за 42,70 грн, а продают за 42,90 грн.
Курс валют в Киеве
В столичных обменниках доллар сегодня покупают за 39,70 грн, а продают за 39,80 грн. Евро в столице покупают за 42,70 грн., а продают за 42,90 грн.
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