Сегодня, 6 мая, курс доллара и евро от Нацбанка сохраняет стабильность. Дефицита валюты в стране нет, поэтому украинцы могут купить или продать доллары и евро в обменниках или в некоторых банках.

Vgorode расскажет об актуальной цене иностранных валют в Украине.

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Курс доллара НБУ

На сегодняшний день цена доллара по официальному курсу сильно не изменилась. Американская валюта стоит 39,39 гривны за 1 доллар.

Курс евро НБУ

По курсу Нацбанка курс евро сегодня составляет 42,33 гривны за 1 евро.

Курс доллара США в кассах банков и при оплате картой по данным Минфина

Курс доллара. Источник: minfin.com.ua Курс доллара. Источник: minfin.com.ua

Курс евро в кассах банков и при оплате картой по данным Минфина

Курс евро. Источник: minfin.com.ua Курс евро. Источник: minfin.com.ua

* Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, которым будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.

Курс валют в обменниках

Доллары в обменных пунктах в среднем покупают по 39,70 гривен, а продают по 39,80 гривен. Евро в обменниках покупают за 42,70 грн, а продают за 42,90 грн.

Курс валют в Киеве

В столичных обменниках доллар сегодня покупают за 39,70 грн, а продают за 39,80 грн. Евро в столице покупают за 42,70 грн., а продают за 42,90 грн.

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