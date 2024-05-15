Россия ставит себе задачу войти в четверку крупнейших экономик мира. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, опубликованному на сайте Кремля в среду, 15 мая.

«Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», — сообщил президент.

Он подчеркнул, что развитие экономики невозможно без внимания к финансовому положению населения, а потому есть необходимость повышать уровень заработной платы. Этот показатель, в свою очередь, будет неуклонно расти в случае, если продолжится тенденция на внедрение современных технологий, позволяющих увеличить производительность. Кроме того, важно создавать новые рабочие места.

«Одновременно будем заниматься подготовкой грамотных, современно мыслящих специалистов, которым предстоит осваивать новые производства, трудиться в промышленности и социальных отраслях», — сообщил президент.



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