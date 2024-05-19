Визит президента России Владимира Путина в Китай показал твердую поддержку РФ со стороны председателя КНР Си Цзиньпина, возможные санкции Запада не отпугивают китайского лидера от поддержки российского коллеги, пишет газета The New York Times.

Как указывает издание, Си Цзиньпин «спустя несколько дней после возвращения из Европы, где ему читали лекции о том, что надо обуздать Россию, использовал встречу с президентом Владимиром Путиным, чтобы донести до Запада неприятную реальность — его [Си Цзиньпина] поддержка Путина остается непоколебимой».

Газета отмечает, что западные лидеры не смогли бы найти «признаков каких-либо значительных разногласий» между двумя лидерами, и «ни риск отчуждения от Европы, ни санкции США, нацеленные на китайские банки… не мешают Си [Цзиньпину] поддерживать Путина».

Издание подчеркивает, что для китайского лидера «потенциальные санкции и пошлины являются приемлемой ценой его стратегического партнерства с Россией», и чем большее давление оказывает Вашингтон, «тем больше Си [Цзиньпин] становится уверенным в своем выборе».

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