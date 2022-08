Спустя шесть месяцев после начала войны России против Украины российские товары продолжают поступать в США. Об этом идет речь в журналистском расследовании информационного агентства АР.

АР обнаружила, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и последовавших за этим санкций, более 3600 партий древесины, металлов, каучука и других товаров прибыли в порты США из России.

Несмотря на то, что это — вдвое меньше, чем, например, в 2021 году, даже при столь значительном сокращении объемов экспорта, Россия получает от США минимум $1 млрд ежемесячно.

Посол Джим О’Брайен, возглавляющий Управление координации санкций Государственного департамента США, объяснил такую торговлю с агрессором тем, что запрет на импорт определенных товаров мог бы нанести больше ущерба США, чем России.

Эксперты говорят, что мировая экономика

настолько переплетена, что санкции должны быть ограничены во избежание повышения цен на и без того нестабильном рынке.

Так, администрация Байдена и ЕС обнародовали отдельные списки попавших под запрет российских компаний, но по меньшей мере одна из этих компаний — поставляющая российской армии металл для изготовления истребителей, которые сейчас сбрасывают бомбы на Украину — до сих пор продает американским и европейским компаниям металл на миллионы долларов..

Проведенный АР анализ импортируемых из России товаров свидетельствует о том, что некоторые из них ввозятся вполне легально: например удобрения, не попавшие в санкционный перечень товаров. Запрещенные ныне нефть и газ российского происхождения также продолжали поступать в порты США еще долгое время после оглашения санкций, поскольку компании завершали заключенные контракты.

Впрочем, происхождение некоторой отгружаемой продукции из российских портов установить сложно. Так, американские энергетические компании продолжают импортировать нефть из Казахстана через российские порты, хотя эта нефть иногда смешивается с российским топливом.

«Это распространенное дело: когда у вас есть санкции, у вас будут разные мутные схемы и незаконная торговля. Тем не менее, санкции имеют смысл, потому что даже если вы не можете убить 100% доходов, вы можете их уменьшить», — объясняет российский экономист Константин Сонин, преподающий в Чикагском университете.

Россия и США никогда не были крупными торговыми партнерами, поэтому санкции на импорт не слишком болезненны для РФ. В отличие от ограничения на экспорт из США, в частности технологий: это наносит ощутимый ущерб российской экономике, а санкции против российского Центрального банка заморозили доступ России к валютным резервам США и Европы на сумму примерно 600 миллиардов долларов.

Читайте также: Кто помогал Путину производить современное оружие для войны в Украине – доклад RUSI

Тем не менее, журналисты составили список товаров, поступающих в США из России.

В первую очередь РФ остается ключевым экспортером металлов, таких как алюминий, сталь и титан. Прекращение торговли этими товарами с Россией может привести к резкому росту цен для американцев. С февраля в США было осуществлено более 900 поставок металлов общим весом 264 млн тонн.

В частности, производитель самолетов Boeing подписал в 2021 году федеральный контракт на сумму $23,8 млрд. долларов. В июне компания импортировала 20 тонн алюминия из Каменско-Уральского металлургического завода. В марте США запретили экспорт в Каменск-Уральский, поскольку он поставляет металлы российским военным, но не установили никаких ограничений на импорт. Представитель Boeing заявил, что компания приняла решение прекратить торговлю с Россией в марте, и пояснил, что прибывшая в июне партия была куплена четыре месяца назад

Крупнейшим покупателем алюминия в США в начале 2022 года была дочерняя компания российского мирового алюминиевого гиганта «Русал». В апреле топ-менеджеры Rusal America купили американскую часть компании и переименовали ее в PerenniAL. Только в июле PerenniAL импортировала из России более 35 тысяч тонн алюминия.

Другой импортер металла, Tirus US, принадлежит российской компании ВСМПО-АВИСМА, крупнейшему в мире производителю титана. ВСМПО также снабжает металлом российских военных для изготовления истребителей.

Также Россия по-прежнему продает на американском рынке древесину.

В этом году администрация Байдена начала вводить пошлины на экспорт российской древесины, однако это вызвало возмущение Рональда Либератори, торговца древесиной в Неваде, продающего уникальную, выращенную в России балтийскую березу всем крупным производителям мебели, строительным компаниям и производителям полов в США.

«Проблема в том, что Россия – единственная страна в мире, производящая этот продукт. Нет альтернативного источника», — пожаловался он, сетуя на «неуклюжую» политику руководства страны.

Другой импортер древесины и бумаги сообщил AP, что, хотя он прекратил любые новые заказы в феврале, у него было огромное количество пиломатериалов в России, которые уже были оплачены; последняя партия прибыла в США в июле.

Значительным также является количество импортируемого США из России топлива.

8 марта Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей, предполагая, что это нанесет сокрушительный удар «главной артерии российской экономики».

Однако многие грузовые суда из РФ до сих пор доставляют в американские порты нефть. В частности, российская нефть направлялась к нефтеперерабатывающим заводам Valero, Vitol, Monroe, ExxonMobil и другим. Некоторые из них утверждают, что пользуются «нефтью казахского происхождения», которая не подпадает под санкции.

Впрочем, трубопроводы и железнодорожные сети пролегают от нефтяных месторождений и нефтеперерабатывающих заводов не имеющего выхода к морю Казахстана до соседних российских портов, а на использовании портовой инфраструктуры, причалов и сборов Россия ежегодно зарабатывает около 10 миллионов долларов.

Среди остальных продуктов, которые Россия экспортировала в США, практически 4000 тонн патронов, радиоактивный гексафторид урана, не подпадающий под санкции и приносящий русскому государственному АО «Тенекс» миллионы долларов, а также сельскохозяйственная продукция и пищевые продукты.

В частности, американские кондитеры продолжают импортировать из России продукты и любимые конфеты российских иммигрантов фабрики «Красный октябрь». Каждые несколько недель из России поступают партии гречки, сухофруктов и шоколада.

«Конечно, покупатели же к этому привыкли», — объяснил представитель американского офиса «Красный Октябрь Инк» Григорий Кацура.

Читайте также: Санкции приостанавливают российское наступление в Украине — чиновник Пентагона

Ранее сообщалось, что российская алмазодобывающая компания «Алроса» нашла способ обходить западные санкции и смогла нарастить экспорт алмазов до уровня, близкого к довоенному.

Несколько дней назад администрация президента Джо Байдена пригрозила турецкому бизнесу санкциями за сотрудничество с гражданами и компаниями РФ, ранее попавшими в списки санкций.

Напомним, что недавно Индия продала в США нефтепродукты, производимые из подсанкционной российской нефти.

var testIsNeedScrool = document.querySelectorAll('#holder'); if(testIsNeedScrool.length > 0) { if(testIsNeedScrool[0].dataset.closescroll == '1') { closeScrollArtsNext = false; } }

// ленивые iframe function lazy_load_iframe() { let iframes = Array.from(document.querySelectorAll('.iframe-container')); let lclasses = { 'cyoutube': 'https://www.youtube.com/embed/{src}?autoplay=1', 'cfacebookv': '{src}' };

if (iframes.length > 0) { iframes.forEach(function (elm) { elm.addEventListener('click', function (event) { if (elm.classList.contains('nolazy')) return; let newframe = document.createElement('iframe'); let src=""; for (clss in lclasses) { if (elm.classList.contains(clss)) { src = lclasses[clss].replace('{src}', elm.getAttribute('data-source')); } } if(typeof event.target.dataset.start != 'undefined') { src += '&start="+event.target.dataset.start; } newframe.setAttribute("src', src); newframe.setAttribute('style', 'width:100%;height:100%');

for (attr in elm.attributes) { let a = elm.attributes[attr]; if (a.name != 'data-source' && a.name != 'data-start' && typeof a.value !== 'undefined') { newframe.setAttribute(a.name, a.value); } }

elm.innerHTML = ''; elm.appendChild(newframe); }); }); } }

var print_btn = document.querySelectorAll('.print-art-js[data-key="508838"]'); if(print_btn.length > 0) { print_btn[0].addEventListener('click', function() { var info = [ 'https://', 'zn.ua', '/article/print/', 'ECONOMICS/', 'konfety-patrony-drevesina-neft-i-metall-ssha-prodolzhajut-ezhemesjachno-pokupat-u-rossii-tovarov-na-1-mlrd' ]; var title = "Конфеты, патроны, древесина, нефть и металл: США продолжают ежемесячно покупать у России товаров на $1 млрд — АР"; var url = info.join('') + '.html'; var new_window = window.open(url, title, 'toolbar=0,scrollbars=1,location=0,statusbar=0,menubar=0,resizable=1, width=660, height=500');

if (window.focus) { new_window.focus(); } }, false); }

function decodeHTMLEntities(text) { var entities = [ ['amp', '&'], ['apos', '''], ['#x27', '''], ['#x2F', "https://zn.ua/"], ['#39', '''], ['#47', "https://zn.ua/"], ['lt', ''], ['nbsp', ' '], ['quot', '"'] ];

for (var i = 0, max = entities.length; i = maxpages) return; in_progress = true;

if(loaded.indexOf(article) != -1) return; loaded.push(article);

let $elm = $('.art_' + article);

$('#mt_c').attr('data-absnum', article); $('#mt_c').attr('data-categ', $elm.data('category')); if (window.getSelection) { $('#mt_c').hide(); $('#mt_o').hide(); window.getSelection().removeAllRanges(); } if($('#MIXADV_8547').length > 0){ var obj = document.getElementById("MIXADV_8547"); obj.id = "MIXADV_8547_load"; }

if($('#MIXADV_8546').length > 0){ var obj = document.getElementById("MIXADV_8546"); obj.id = "MIXADV_8546_load"; }

$.ajax({ url : 'https://zn.ua' + '/actions/news-scroll', type: 'POST', dataType:'JSON', data: { dt: $elm.data('adate'), category: $elm.data('category'), p: page , is_mobile: is_mobile}, xhrFields:{ withCredentials: true }, error: function(data) { console.log('Network error: article scroll'); }, success: function(data) { $("div.scroll-arts").last().after(data['news-scroll']['html']); page++; in_progress = false; } }) }

set_url_title = function($elm) { ttl = $elm.data('title'); if(typeof(ttl) !== 'undefined') { document.title = decodeHTMLEntities(ttl); href = $elm.data('href'); window.history.replaceState(null, document.title, href); } $('#mt_c').attr('data-absnum', $elm.data('sabsnum')); $('#mt_c').attr('data-categ', $elm.data('category')); if (window.getSelection) { $('#mt_c').hide(); $('#mt_o').hide(); window.getSelection().removeAllRanges(); } }

if(closeScrollArtsNext) { load_srcs(['/user/js/jquery-3.3.1.min.js'], function() { var mobile_set = false; if($(window).width()

Источник