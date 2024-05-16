В Украине по состоянию на 1 мая зарегистрировано 2,03 миллиона физических лиц-предпринимателей. С начала года их количество выросло на 38,1 тыс. человек, но увеличение количества ФЛП не свидетельствует о росте экономики.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он прокомментировал данные от «Опендатабота» о том, что за первые 4 месяца 2024 года прекратила свою деятельность почти 31 тысяча ФЛП. Чаще всего предприниматели закрывают бизнесы в Киеве, Харьковской и Днепропетровщине. Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году закрылись в 2024 году.

Увеличение количества ФЛП не свидетельствует о росте экономики



Как отметил Гетманцев, с января по апрель 2024 года количество вновь созданных ФЛП составляет 100,1 тысяч человек, при этом среднемесячный показатель зарегистрированных новых предпринимателей за 4 месяца текущего года составляет более 25 тыс человек.

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«Фактически показатель роста новых ФЛП преобладает над тем, что закрыли свой бизнес в 2024 году на 42,5 тысяч человек», — подчеркнул Гетманцев.

Он отметил, что данные свидетельствуют, что наибольшее количество закрывающихся ФЛП как раз в тех регионах, где больше открытых вновь предпринимателей.

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Гетманцев заметил, что увеличение количества ФЛП не является признаком «безумного» роста отечественной экономики.

Как пояснил нардеп, сокращение ФЛП объясняется иммиграцией, релокацией, истощением лимитов, а уже потом банкротством.

«Также увеличение ФЛП объясняется введением РРО, налоговой оптимизацией, уклонением от военного учета, а уже потом безудержным духом нового предпринимательства», — констатировал Гетманцев.

Категория Бизнес Поступления по единому налогу от ФЛП выросли на 159%

Украинцы открыли рекордное количество ФЛП



Напомним, по данным Единого государственного реестра более 74 тысяч новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года, что на 33,6% больше, чем в прошлом. Большинство бизнесов открывают в Киевской и Днепропетровской областях. Больше новых предпринимателей в сфере торговли, предоставления индивидуальных услуг и ИТ.

Заметим, в 2023 году в Украине было зарегистрировано небывалое количество ФЛП – 314392, что стало абсолютным рекордом за последние десять лет. Это количество превысило показатели как первого года военного положения, так и рекордного 2021 года, когда было зарегистрировано 268 382 ФЛП.

Наиболее популярной среди новых ФЛП стала сфера парикмахерских услуг, увеличившись в четыре раза (+19 400).

Другие популярные сферы включают в себя розничную торговлю (+18 100), торговлю в интернете (+17 900) и компьютерное программирование (+17 500).

Также новой популярной сферой, вошедшей в десятку новых ФЛП, стало образование.

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