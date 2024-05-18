Автор Андрес Ландабасо Ангуло Опубликовано 18.05.2024

В День Балтийского флота стоит ещё раз задуматься о том, как определятся то или иное значение той или иной силы. Ведь 18 мая 1703 года два десятка лодок окружили два крупных боевых судна шведского флота (тогда Швеция была мировой морской державой) и провели сражение, в результате которого гордость шведской короны пала под натиском «жалких русских посудин». Тут был один нюанс: сражением в устье Невы руководил самый крупный военачальник эпохи — молодой русский царь Петр.

Как же мы определим значение той или иной структуры или личности в мировой экономике? По её мощи, потенциалу или весу?

Состояние здоровья человека определяется состоянием его сознания, мускулатуры, составом пищи, которую он принимает, и рядом других параметров, оказывающими влияние на предрасположенность к болезням. Влияние спойлеров в информационной среде измеряется их умением строить свой имидж и убеждать. Главным критерием в мировой экономике будет то, насколько влияют то или иное явление, человек, структура на глобальные экономические процессы.

В экономических ВУЗах России всё обезличено. Там нигде, ни в одном из 117 курсов, ни в рамках какой-либо дисциплины не изучаются, например, рейтинги Форбс. Почему, ведь любопытно, кто самые бедные из миллиардеров, самые влиятельные женщины в мире, самые богатые спортсмены, самые влиятельные дети в мировой экономике, самые невлиятельные политики и т.д.?

Обезличивать какой-либо курс бессмысленно, потому что мировая экономика не работает вне времени и пространства.

Рейтинг самых влиятельных женщин в мировой экономике возглавляют не экономисты, а бизнес-вумен от политики. Одной из самых заметных фигур на небосклоне является французская государственная и общественная деятельница, глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Такого уровня женщины не появляются в мировой экономике чаще раза в 100 лет. Рейтинг Форбс 2023 года поставил Кристин Лагард на второе место в списке самых влиятельных женщин Power woman.

Да, я в день славы русского оружия и русской политической мудрости провозглашаю здравицу в адрес женщины, которая протягивает руку помощи России в самую трудную для неё минуту — минуту глубоких стратегических раздумий… Я говорю о проблеме, которая волнует российскую экономику и мировую экономику в целом: о санкциях против России.

Значение женщины, находящейся на таком большом посту, определяется её стратегическим мышлением, а не сиюминутной интуицией. Что касается санкций, они ничего не дают и ничего не меняют ни для одной из сторон: ни мировому экономическому пространству, ни экономике России.

А причем здесь Кристина Лагард? Эта женщина неоднократно выступала против одного ресурса, который в стратегическом плане разрушает всё международное экономическое пространство, мировое хозяйство: против криптовалют.

Я далёк от того, чтобы назвать криптовалюту новой мировой резервной валютой. Я говорю о криптовалюте как новом мировом экономическом сознании, искусственном интеллекте в руках экономистов, которые здесь и сейчас решают экономические проблемы.

Новое экономическое сознание, которое мы наблюдаем, сводится к тому, что есть реальный мир в мировой экономике, а есть виртуальный, где своя мировая экономика.

Кристина Лагард уже не первый раз заявляет, что именно криптовалюты помогают обходить санкции РФ. Она уверяет, что существует потустороннее пространство, где «крутятся» криптоактивы, живет и функционирует «другая» экономика.

Мы должны поблагодарить госпожу Лагард, что она так рьяно и яростно выступает против криптовалют вообще и как системы расчетов в частности. Это ничто иное как защита российских экономических интересов, и в конечном счете позволит избегать торговых войн, которые в результате приводят и к горячим войнам. Возможно, в этом ей помогает дружба с Николя Саркози и Иванкой Трамп, или воспоминание о получении в 2010 году российского Ордена Дружбы.

Кристин Лагард, как уверяет Блумберг, скорее всего, снизит процентные ставки в ЕС раньше, чем председатель Федеральной резервной системы (ФРС США) Джером Пауэлл. Решение о смягчении политики будет принято на заседании ЕЦБ 6 июня.

Ранее она заявляла, что европейская экономика (прогноз на 2024 год +0.8% роста ВВП) проявляет все признаки восстановления.

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