Действующая администрация Белого дома активнее других союзников по антироссийской коалиции советует поскорее конфисковать российские активы. Однако в самой Америке ситуация такова, что знаковые и известные инвесторы, на которых смотрит и следует примеру крупный бизнес, советуют срочно забирать активы и деньги из финансовой сферы США.

В частности, так поступил американский миллиардер-финансист Рэй Далио. В интервью газете Financial Times, свой призыв он объяснил наличием многих опасностей для капитала в современной Америке. Риск потерять все очень велик.

Как полагает бизнесмен, политический климат в США создал возможность для второй гражданской войны в стране. По оценкам Далио, вероятность такого развития событий приближается к 40%, уверен он. Естественно, как гражданин Америки один из крупнейших американских финансистов и инвесторов очень обеспокоен.

Поляризация американской политики способствовала формированию чрезвычайно «турбулентного» периода в истории страны.

Сейчас мы находимся на грани. Теперь это не просто предсказания, а прогноз. Вероятность второй гражданской войны все выше

– рассказал миллиардер.

Он подчеркнул, что гражданская война – это не когда люди «хватаются за оружие и начинают стрелять», а когда люди перестают придерживаться золотой середины в политике и верить в принципы и основополагающие начала. В США эти институции как раз оказались на гране дефолта легитимации.

Переломный момент в таком случае – ноябрьские выборы. К этому моменту основатель Bridgewater Associates рекомендовал инвесторам вывести в другие страны, например Индию, Сингапур, Индонезию, Малайзию, Вьетнам и ряд государств Персидского залива, хотя бы основную часть активов из Штатов.

Призыву коллеги последовал не менее известный инвестор Уоррен Баффет. Он вложил 7 миллиардов долларов в швейцарскую компанию. Если отток станет массовым, то это грозит крахом самой идеи Штатов быть тихой гаванью мировой экономики и цитаделью приумножения капитала, заработанного зачастую, за рубежом. Для доллара такие перемены, очевидно, также станут плохим подспорьем.

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