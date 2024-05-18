«Минфин при составлении государственного бюджета или бюджета «Содры», опирается на прогнозы. Один из наиболее значимых прогнозов – рост зарплат, однако уже несколько лет подряд этот прогноз бывает ошибочным. Прогнозируют рост в размере 6-7%, на основании этих данных строят бюджет, повышают пенсии, применяя формулу индексирования, в которой прогноз роста зарплат запланирован на три года.

Однако мы видим, что каждый год зарплаты растут быстрее, а это значит, что «Содра» получает больше доходов», – сказал экономист.

Он считает, что «таким образом обижают пенсионеров».

«Если объяснить проще, то по такой формуле индексации у пенсионеров крадут деньги, поскольку зарплаты у людей растут больше, чем прогнозировалось, а пенсионерам эти деньги не передают», – сказал Лазутка.

По его мнению, было бы честно, если бы в таких случаях, когда зарплаты растут больше, чем прогнозировалось, было принято иное решение.

«В конце года пенсионерам надо бы отдать долг, ту часть, на которую не подняли зарплату», – заметил Лазутка.

Напомним, что в 2023 году средняя зарплата (нетто) составляла 1240 евро, а средняя пенсия – 539 евро, это значит, что пенсия была около 43% средней зарплаты.

С января средняя пенсия у тех, кто накопил обязательный стаж, выросла на 70 евро – до 644 евро, у остальных – до 605 евро.

По прогнозам Минфина, в 2024 году средняя зарплата вырастет на 8,6%.

Источник