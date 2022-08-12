Вторжение российской армии в Украину вернуло экономику РФ на уровень 2018 года. Такого результата россияне добились за первые три месяца после развязывания полномасштабной войны. Падение стало самым продолжительным в истории РФ.

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Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на 12 опрошенных аналитиков.

В начале 2022 года экономика России стремительно росла, однако после вторжения РФ в Украину — начала резко падать. Валовой внутренний продукт снизился на 4,7% в годовом исчислении.

«Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за ослабления поддерживающей спрос монетарной политики. Тем не менее, экономика потеряет еще 2% в 2023 году», — рассказал один из экспертов в экономике, принявший участие в опросе.

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Международные санкции, наложенные на Россию, нарушили внутреннюю торговлю и ударили по таким отраслям, как, например, автомобилестроение.

Падение российской экономики пока оказывается менее стремительным, чем предполагалось изначально, но Центральный банк РФ прогнозирует, что спад ухудшится в следующих кварталах и не ожидает возобновления ко второй половине следующего года.

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Одна из самых больших проблем для экономики страны-агрессора — угроза полного прекращения экспорта энергоносителей в ЕС, но даже частичные ограничения ударят по ВВП РФ.

Ежемесячное снижение добычи нефти уже началось в августе, согласно данным Международного энергетического агентства, прогнозирующего, что к началу следующего года добыча нефти в России сократится примерно на 20%.

Война против Украины также привела к тому, что Россия не смогла выплатить проценты по внешнему долгу впервые с 1918 года. Это означает, что РФ столкнулась с дефолтом по своему суверенному долгу в иностранной валюте.

Дефолт в России стал результатом жестких санкций Запада, перекрывших пути платежей зарубежным кредиторам.