Море: Илошка, он конечно буревестник неких очень влиятельных сил, со своим проектом.

Но история говорит, не всегда проекты, какие бы они не были, «выстреливают». Сколько бы в них не было влито средств и людей.

Увы, иной раз мелкие(по уровню затрат) реализовывались лучше тех что, казалось было беспроигрышными.

Запасаемся поп-тушенкой и наблюдаем.

endm: Море (18:41), маск следущий президент 🙂 после трампа

Море: endm (20:43), не уверен, что даже трамп будет президентом,

Galina: Море (21:49), а кто тогда будет?

Galina: и еще вопрос в писощню — почему ко мне всю дорогу тут цепляются тетки. аизда покоя не знала- бгуклин мною тут живет — оксана «с именем этим ложится и с именем этим встает»

чеза тетки странные тут пасутся вообще

Galina: вот на финаме такого не было например когда я там паслась

CB_: зашёл поприветствовать бабку)

CB_: Galina (22:07), а ты сомнительна…

Galina: наконец-то свет в окощке появился

https://www.youtube.com/watch?v=K1jjFXctWSQ

THIS Will BACKFIRE On Jews Spectacularly!

Galina: вчера прочла почему репабсы практически все за сраиль продолжают держаться — дело даже не в том что их субсидируют сраильские лобби — а скорее в том что эти репабсы в возрасте приличном как правило — а у старшего поколения мозги засраны халливудскими прекрасными евреями офигительными такими героями — сражающимися с дикими соседями террористами

сегоднящние студенты и более менее молодые конгрессмены не смотрели эти фильмы — спасибо тиктоку они видят свими глазами этих «героев» и офигевают просто

Galina: и я согласна с Ларри Джонсоном и Рэйем Макговерном — они не остановятся с протестами -этими студентами руководит не личный вопрос как с вьетнамом было потому что был драфт — а моральный кодекс — никто не хочет быть причастным к геноциду в палестине

Море: Galina (21:58), да хер вас знает, небылица блин а не страна…

harlowbutler: Galina (22:05), может завидуют гуглюнь? )

lilit: Galina (22:05), гхрмм,

по праву зеркалят твою тупость, перешагивать то её непросто

