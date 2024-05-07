Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне.
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Национальный банк Украины обновил курсы валют на 7 мая 2024 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 7.05.2024: Доллар дешевеет
- 100 долларов США – 3935 грн. (39,35 за доллар, -4 коп.)
- 100 евро – 4239 грн. (42,39 за евро, +6 коп.)
- 100 польских злотых – 981 грн. (9,81 за злотый, +3 коп.)
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Курс валют на межбанке 7 мая 2024 года
На межбанковском рынке на 7.05.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) — 39.28/39.3
- евро (покупка / продажа) — 42.37/42.38
Курс валют на черном рынке 7 мая 2024 года
На черном рынке на 7.05.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) — 39.67/39.80
- евро (покупка / продажа) — 42.70/42.90
Ранее мы писали, что Национальный банк принял самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны.