Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне.

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Национальный банк Украины обновил курсы валют на 7 мая 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 7.05.2024: Доллар дешевеет

100 долларов США – 3935 грн. (39,35 за доллар, -4 коп.)

100 евро – 4239 грн. (42,39 за евро, +6 коп.)

100 польских злотых – 981 грн. (9,81 за злотый, +3 коп.)

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Курс валют на межбанке 7 мая 2024 года

На межбанковском рынке на 7.05.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 39.28/39.3

евро (покупка / продажа) — 42.37/42.38

Курс валют на черном рынке 7 мая 2024 года

На черном рынке на 7.05.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) — 39.67/39.80

евро (покупка / продажа) — 42.70/42.90

Ранее мы писали, что Национальный банк принял самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны.

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