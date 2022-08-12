Политологи объяснили, о чем говорит рост конкуренции между партиями за месяц до выборов

Этап регистрации кандидатов и партий на предстоящий Единый день голосования подошел к завершению. Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев напомнил, что в 14 регионах России в этом году пройдут выборы высших должностных лиц субъектов.

«Можно констатировать, что имеет место рост конкуренции (по сравнению с прошлым годом) с одновременным снижением количества отказов в регистрации. Такая же тенденция и для партийных выдвиженцев», — отметил Григорьев, добавив, что, например, в Бурятии, Калининградской, Тамбовской и Томской областях, а также ряде других регионов зарегистрированы все выдвинутые кандидаты.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин заметил, что в этом году выросла межпартийная конкуренция. В то же время общее количество партий сократилось.

«Что касается кандидатов по округам, то очень хороший результат показали «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Прекрасную работу провели и «Новые люди», неплохую позицию занимают такие партии, как «Пенсионеры» и «Родина».

Так называемым «гнездом демократии» в этом году стала Сахалинская область. Там, по словам Данилина, в Единый день голосования, несмотря на сложный политический фон, будут представлены кандидаты от 9 партий.

Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова добавила, что текущие выборы являются последними (на региональном уровне) перед стартом нового цикла федерального значения.

«Перед началом цикла будут протестированы все системы. Это и работа избирательных комиссий с наблюдателями, и оценка доверия населения результатам голосования», — подчеркнула Булгакова.

В беседе с «Московской газетой» политолог Владимир Перфилкин заметил, что партийная конкуренция начала расти не сегодня.

«Это тенденция, которую мы наблюдаем уже не первый год. Причина тому — рост числа партий. Это не удивительно, ведь сейчас, чтобы зарегистрировать политическую партию нужно всего 500 человек (раньше это число было кратно выше). Однако это явление скорее позитивное — десять лет назад соревноваться можно было исключительно с «Единой Россией», да и итоги выборов были предсказуемыми. Сейчас же наблюдать за кампаниями действительно интересно. Кроме того, на фоне появления новых партий падают рейтинги старых игроков, ввиду чего они также пересматривают программы, все чаще появляются новые лица, а вместе с ними и надежда на перемены. Перспективы обновления, бесспорно, есть», — заключил собеседник издания.