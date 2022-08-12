Вторжение России в Украину отбросило российскую экономику на четыре года назад, согласно данным первого полного квартала после нападения. Решение президента Владимира Путина поставило экономику на путь одного из самых продолжительных спадов в истории, пишет Bloomberg.

Ключевые факты

По мрачным подсчетам, набиравшая в начале 2022 года обороты экономика России из-за войны во втором квартале начала падать.

«Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к своим показателям 2018-го во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за более мягкой денежно-кредитной политики, которая поддерживает спрос. Однако в 2023 году экономика потеряет еще 2%, поскольку европейский запрет на энергоносители снизит экспорт», – отметил экономист Александр Исаков.

Всплеск международных санкций в связи с войной нарушил торговлю и парализовал такие отрасли, как автомобилестроение, тогда как потребительские расходы остановились. Хотя спад экономики пока оказывается менее стремительным, чем поначалу опасались, Банк России прогнозирует, что спад ухудшится в будущие кварталы, и не ожидает восстановления до второй половины следующего года.

В пятницу Банк России представит свой прогноз политики на следующие три года на брифинге замглавы Алексея Заботкина.

Данные, опубликованные в пятницу, покажут, что валовой внутренний продукт сократился впервые более чем за год, упав на 4,7% в годовом измерении, согласно среднему прогнозу 12 аналитиков, опрошенных агентством.

Банк России прогнозирует, что ВВП сократится на 7% в этом квартале и, возможно, еще больше – за последние три месяца года. По его оценкам, во втором квартале экономика сократилась на 4,3%.

Контекст

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину мировая экономика

потеряет $1 трлн в 2022 году, писал The Economist. Данные The Economist Intelligence Unit указывают, что больше всего среди стран G20 пострадает ВВП России. К концу 2022 года ее экономика упадет на 10% из-за санкций по сравнению с начальной оценкой роста в 2,6%.

В конце июля МВФ ухудшил прогноз роста глобального ВВП на фоне мрачных перспектив и неопределенности. Отмечалось, что глобальный экономический рост замедлится с 6,1% в прошлом году до 3,2% в этом году и 2,9% в следующем году, что на 0,4 и 0,7 п.п. ниже, чем прогнозировалось в апреле. Это связано с замедлением роста в США, Китае и еврозоне.

Национальный банк Украины по базовому сценарию прогнозирует сокращение ВВП Украины на 33,4% в 2022 году и рост на 5,5% в 2023-м и 4,9% – в 2024 году. Инфляция, по прогнозам НБУ, к концу года ускорится до 31%, однако в следующие два года замедлится – до 20,7% и 9,4% соответственно, говорится в июльском Инфляционном отчете НБУ.

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