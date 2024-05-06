Когда Россия прекратила большую часть поставок газа в ЕС в 2022 году, ее руководство сочло, что это разумный шаг в ответ на западные действия. Цены на сырье мгновенно взлетели, что позволило Москве зарабатывать больше, несмотря на снижение объемов экспорта. Тем временем Европа, которая в 2021 году купила 40% своего газа у РФ, приготовилась к инфляции и отключениям электроэнергии.

Однако два года спустя благодаря мягкой зиме и огромному импорту сжиженного природного газа (СПГ) из Америки хранилища Европы полны, как никогда. А «Газпром», российский газовый гигант, принадлежащий государству, не может получить прежней прибыли. Об этом пишет портал независимой журналистики The Economist.

По мнению экономистов издания, России всегда было трудно перенаправить 180 миллиардов кубических метров газа (80% от общего объема экспорта топлива в 2021 году), которые она когда-то продавала в Европу. У страны нет эквивалента «Северного потока», трубопровода в Германию, который позволял бы поставлять газ потребителям в других местах. Отрасли также не хватает установок для охлаждения топлива до -160 °C и специализированных танкеров, необходимых для перевозки СПГ.

Впрочем, до недавнего времени эти обстоятельства были лишь незначительным раздражением. В период с 2018 по 2023 год только 20% общего вклада экспорта углеводородов в российский бюджет приходилось на газ. Даже сейчас, несмотря на санкции, РФ продолжает продавать много нефти по хорошей цене.

В настоящее время на фоне затягивающегося конфликта на Украине Москве потребовались также газовые доходы, полагают западные аналитики. Для России все это делает важным восстановление продаж газа. К сожалению, экспорт в Европу, на долю которого до недавнего времени приходилась половина от всего объема сырья, экспортированного за рубеж, в этом году снова сократится.

Теоретически у РФ теперь есть два варианта: построить трубопроводы в другие места и увеличить экспорт или нарастить поставки СПГ. Однако надежды вернуться в Европу, похоже, нет, а ставка на Китай ошибочная. Ему не нужны такие большие объемы трубопроводного газа, так как китайские компании закупают много сжиженного топлива у Запада. Это выполняет роль политической страховки от окончательного скатывания к конфронтации и разрыву отношений.

Этот перечень трудностей означает, что Россия уже никогда не сможет вернуть большую часть доходов, которые она когда-то получала от газового бизнеса. Поскольку переход к зеленой экономике во всем мире продолжается, предполагается, что золотой век газа продлится в лучшем случае пару десятилетий. Так что ждать восстановления продаж в прежнем объеме, даже с помощью КНР, бессмысленно, делают вывод в The Economist.

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