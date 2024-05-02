Показатели по вкладам населения из месяца в месяц бьют рекорды. На сегодня доля россиян, которые отнесли сбережения на депозиты, достигла максимального показателя за последние десять лет – 44%. И хотя ставки по вкладам по-прежнему высоки, инвестиционные консультанты выделяют еще ряд инструментов, которые могут обеспечить высокий доход.

«Сейчас идет сохранение денег именно в той массе, в которой они есть, и в банках, и под матрасом. Горизонт планирования накоплений мало изменился. То есть надо искать такие предложения на рынке, чтобы фиксировать высокие ставки. Чем дольше, тем лучше для капитала. Да, сейчас прозвучал сигнал, что средняя ставка за год – 15–16%. Все равно Центробанк нацелен на снижение основного процента. Вопрос – когда, но это пока непонятно. Проще, конечно, зафиксировать на более долгий срок. Если есть какие-то личные ожидания, планы, может быть, в реструктуризации портфеля и расширении жилплощади, смотреть надо индивидуально, но в среднем лучше вкладывать на более долгий срок и не дергаться, не перекладывать», – цитирует «Коммерсант» инвестиционного советника Анатолия Протасова.

Некоторые эксперты рекомендуют также обратить внимание на валютные инструменты, спрос на которые растет из-за ожидаемого снижения рубля.

«Россия так или иначе зависит от импорта. Колебания курса транслируются во внутреннюю инфляцию. В будущем для национальной валюты по-прежнему есть некоторый перечень этих рисков, поэтому рациональный подход для любого инвестора – это иметь сбережения и в рублях. И это должна быть, наверное, большая часть, учитывая по-прежнему высокие ставки. Но однозначно часть капитала может и должна быть лоцирована в валютные активы. Наверное, 20–30% активов может быть распределено в валюту либо валютный инструмент. Процесс замещения основных эмитентов практически подходит к концу. На очереди замещение бумаг Минфином. Также не исключаем, что в ближайшие месяцы и кварталы ряд эмитентов могут выходить с займами в валюте. Но все равно нужно сравнивать это с возможным доходом по рублевым инструментам, в частности депозитам», – отмечает директор по инвестициям компании «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой.

Еще один интересный сегмент – российский рынок акций. С января индекс Мосбиржи прибавил уже 13%, при этом год может стать рекордным по дивидендам. Однако взрывного роста здесь ждать не стоит, полагают аналитики.

«Денежно-кредитная политика, высокие ставки, казалось бы, должны сбавить интерес инвесторов к рынку акций. И мы, на самом деле, сохраняем умеренно консервативный взгляд на дальнейший потенциал роста, поскольку вот этот рост был связан с, во-первых, ожиданиями годовых отчетов, которые были удачны. Также вместе с ожиданием больших дивидендов весь этот позитив был отыгран. Открытые позиции продолжаем держать, но для формирования новых ждем какую-то коррекцию по широкому рынку», – пояснила аналитик компании «Цифра Брокер» Наталия Пырьева.

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