

Из оккупированных районов Запорожской области сбежало больше всего гражданских

Россияне планируют начать присваивать жилье украинцев на ВОТ в Запорожской области

Российские террористы и их приспешники на временно оккупированных территориях Украины взялись за попытки украсть жилье у украинских граждан. Для этого они придумали новую схему «национализации» недвижимости. Эта «идея» позволит им присвоить жилье тех, кто покинул оккупированные территории.

Как пишет Центр национального сопротивления, реализовать идею хотят сначала на временно оккупированных территориях Запорожской области. Большинство населения этих районов оставило их из-за российской оккупации, поэтому там много недвижимости.

«Большинство населения региона вынуждено было покинуть регион после оккупации. Теперь россияне начали новую волну процесса конфискации имущества с последующей передачей своим приспешникам», — говорится в сообщении.

Российские оккупанты выпустили «утвержденный порядок», согласно которому они могут «объявить бесхозным» помещение, которое не переоформлено по российским правилам, или по адресу год не оплачивали коммунальные услуги. То есть настоящим владельцам жилья придется в течение 30 дней переоформить право собственности, да еще по российским законам.

«Конечно, что большинство населения, покинувшего города, не сможет этого сделать. Таким образом россияне просто захватят жилье», – резюмировали в ЦНС.

Жизнь в оккупации

Российские террористы всеми силами пытаются привести к повиновению оккупированные территории Украины. Так недавно ЦНС сообщил, что российский террористический режим развернул на территории Поволжья масштабное строительство дополнительных фильтрационных лагерей. Строительство замаскировано под «пионерские лагеря». Однако на самом деле эти постройки предназначены для украинцев с временно оккупированных территорий.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Запорожской области российские террористы начали «призывную кампанию». Они пытаются загнать местную молодежь в ряды российской оккупационной армии, несмотря на все международные нормы. Все из-за очередного «указа» нелегитимного российского «президента», диктатора Владимира Путина.

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