Национальный банк Украины обновил курсы валют на 27 мая 2024 года.
Курс валют на 27.05.2024
- 100 долларов США — 4011 грн. (40,11 за доллар)
- 100 евро — 4349 грн. (43,49 за евро)
- 100 польских злотых — 1021 грн. (10,21 за злотый)
Курс валют на межбанке 27 мая 2024 года
- доллар (покупка / продажа) — 40.14/40.18
- евро (покупка / продажа) — 43.52/43.55
Курс валют на черном рынке 27 мая 2024 года
- доллар (покупка / продажа) — 40.40/40.53
- евро (покупка / продажа) — 43.85/44.00
Экономика — Сегодня, 08:30 129
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