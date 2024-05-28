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«У нас есть проблема с экономической моделью, по которой Китай производит все больше и больше дешевых промышленных товаров, поскольку это может представлять угрозу не только для ЕС, не только для США, но и для глобальной мировой экономики», — сказал Ле Мер.

Ведущие промышленно развитые страны объединяются для более жесткой и сплоченной борьбы с избыточными мощностями в Китае, которые, по их мнению, угрожают отечественным производителям.

На встрече министров финансов G-7 в Италии Китай также подвергся резкой критике относительно его участия в глобальной системе торговли. Ожидается, что потенциальные пошлины ЕС будут значительно ниже, чем в недавно введенные США, и будут основываться на другом подходе в рамках правил и процедур Всемирной торговой организации.

На встрече G-7 Ле Мер сказал, что страны-члены должны усилить обмен информацией и создать общую оценку промышленной практики Китая. Однако он настаивал на том, что у ЕС есть все необходимые инструменты для восстановления равных условий игры.

Развитие ИИ

Французский министр сказал, что он стремится сохранить прибыль от многолетней политики правительства и инвестиций для построения собственной промышленности и технологических секторов.

Ключевым приоритетом является искусственный интеллект, где Франция намерена сохранить лидерство в Европе.

Microsoft в этом месяце объявила об инвестициях в размере 4 млрд евро во французские облачные сервисы и инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ). Парижская компания Mistral AI также объявила о партнерстве с Microsoft в феврале.

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