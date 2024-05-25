Служба безопасности Украины (СБУ) заочно объявила о подозрении («пiдозра» — аналог обвинения в украинской процессуальной практике) спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Как сообщает пресс-служба СБУ, Валентина Ивановна является «соратницей путина» (прямая цитата) и обвиняется по двум статьям УК Украины — посягательство на территориальную целостность Украины (ст. 110) и признание правомерным проведение боевых действий (ст. 436−2).

Основанием для обвинений стали выводы судебно-лингвистической экспертизы высказываний Валентины Матвиенко, которая якобы подтвердила «преступную деятельность» спикера Совфеда. Она заключается в «распространении законодательного поля» на территории новых регионов Российской Федерации и их интеграции.

Украинское ведомство, помимо этого, подозревает Валентину Матвиенко еще и в распространении ложной информации о действиях украинской армии. Отмечается, что расследование проводилось при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора Украины.

Как сообщало EADaily, ранее Валентина Матвиенко заявила, что представители киевского режима должны предстать в качестве обвиняемых перед Большим трибуналом, который должен состояться по итогам специальной военной операции.

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