

Девелоперы не заметили снижения цен на стройматериалы. Центробанк спрогнозировал, что будет с экономикой России в ближайшие годы. Об этих и других новостях читайте в дайджесте от 12 августа.



Путь к монополии. Число застройщиков в Петербурге стремительно сокращается, пишет «ДП». За три последних года количество компаний уменьшилось с 82 до 67, то есть рынок потерял почти 20% застройщиков. В Ленобласти сокращение еще большее — 28%, с 70 до 51. Также с 2019 года не меняется десятка девелоперов-лидеров на рынке. В тройку компаний, которые строят наибольший объем жилья, входят Setl Group, «Группа ЛСР» и ЦДС. Отметим, что параллельно с сокращением числа компаний уменьшаются и объемы строительства. По итогам полугодия в Петербурге и Ленобласти возводят 11,7 млн квадратных метров, вдвое меньше, чем три года назад.



Когда станет лучше? Центробанк опубликовал прогноз по экономическому развитию России вплоть до 2025 года. В базовом сценарии мировая экономика будет расти медленно, а санкции против России не ослабнут до 2025 года. Инфляция начнет приходить в норму в других странах только в конце 2023 года или начале 2024-го. В России экономика в ближайшие годы расти не будет, так как необходимо время на адаптацию. Только в 2025 году экономика вернется к темпам роста в 1,5-2,5%. В текущем году инфляция составит 12-15%, целевых 4% удастся добиться к 2024-му. Ключевая ставка будет в текущем году в среднем 10,5-10,8% годовых, к 2024-му она опустится до 6-7%.



Реновация по рыночной цене. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко опроверг, что во время реновации стоимость жилья будет рассчитываться по кадастровой стоимости. Об этом он заявил в интервью «Фонтанке». Как пояснил Линченко, при оценке стоимости недвижимости, которую отдадут под снос, планируют учитывать локацию, наличие ремонта в квартире, расходы на переезд. То есть расчет сделают по рыночной цене. Напомним, что закон «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге» или реновации был принят ЗакСобранием в конце июля. Согласно ему, в городе планируют расселить и снести панельные дома 1957-1970 годов, включая не аварийные. Мера может затронуть сотни тысяч людей.



Незаметное удешевление. Девелоперы не заметили снижения цен на стройматериалы. Как рассказал Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», если снижается цена на одну позицию, то дорожают другие. По данным Росстата, в июле стройматериалы подешевели на 2% относительно июня.



«Подешевели стеновые материалы, но выросли в цене отделочные. В итоге, общая экономика проекта не меняется или даже немного дорожает. Поэтому и влияния на итоговую стоимость недвижимости эти изменения пока не оказывают. И кроме того, рост цен на четверть, который имел место ранее, отражается на текущих проектах: закупленные ранее материалы, заключенные договоры на поставку в актуальных на тот момент ценах. Словом, это не поход в продуктовый магазин», — комментирует Сергей Софронов.



Невозвратные долги. Часть долгов россиян и предприятий по ЖКУ уже невозможно вернуть, сообщил в интервью «РИА Новости» замглавы Минстроя Алексей Ересько. Сумма долгов уже достигла 1,4 трлн рублей. Как он говорит, некоторые задолженности такие старые, что уже и некоторых зданий, где есть долги, может не быть. Отметим, о каком объеме невозвратных долгов идет речь — не уточняется.

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