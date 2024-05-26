Посол Антонов прокомментировал действия Запада

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о последствиях новых заявлений Белого дома, пишет Newsweek. По словам дипломата, Украина рискует потерять территории, если Штаты проигнорируют предложения Москвы по мирным переговорам. Антонов отметил, что США специально говорят о «неготовности» РФ к мирному урегулированию конфликта.

«»Саммит мира» по Украине в Швейцарии — это профанация, которая не заменит серьезную дипломатическую и юридическую работу. Киев потеряет значительные территории, если Вашингтон вновь проигнорирует российские предложения по мирным переговорам», — констатировал Антонов.

Дипломат рассказал, что сигналы властей США предельно понятны. Как только власти РФ открыто заявили о готовности провести мирные переговоры, США объявили о поставке Украине оружия на 275 млн долларов. По мнению Антонова, Белый дом разрушает отношения с РФ, не думая о будущем.

Справка: 15−16 июня в Швейцарии состоится конференция по Украине. Европейская страна пригласила более 160 делегаций для участия в саммите. Россия приглашение не получила.

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