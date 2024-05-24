Интересный ход

В Москве прошли переговоры российского лидера Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада II бен Исы аль-Халифа. На официальной встрече лидер восточной страны обратился к Путину с приглашением. Об этом сообщает ТАСС.

Шейх Хамад сказал, что Россия — весьма влиятельное в мире государство. Со слов короля, арабские страны ценят действия Москвы, которая пытается справедливо урегулировать проблемы в восточном регионе. Обстановка там крайне сложная, лидеры государств считают необходимым провести международную конференцию по Палестине.

Король Бахрейна попросил у Путина поддержки и выразил надежду, что российский президент будет участвовать в этом мероприятии. Конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта нужно провести под эгидой ООН, полагает шейх Хамад.

Справка: первая арабо-израильская война произошла в 1948—1949 годах, тогда Израиль одержал победу, а территорию Палестины разделили на три части, образовались Государство Израиль, Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

Ранее мы писали: Москва назвала условие, при котором возможно возобновление контактов с Японией — сейчас Токио делает неверные шаги.

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