Как отмечает агентство, это вызывает недовольство европейских чиновников, которые сделали борьбу с фейковыми новостями своим главным приоритетом в преддверии общеконтинентальных выборов в июне. Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в Интернете, они практически бессильны ограничить Telegram.

«Дезинформация распространяется в Telegram открыто и совершенно бесконтрольно», — заявила агентству Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Запросы на удаление тревожного контента часто остаются без ответа, сказала она: «Мы знаем, что в других государствах-членах ЕС есть аналогичные проблемы».

Фейковые новости

Типичная пророссийская пропагандистская кампания опирается на шквал онлайн-техник. К ним относятся публикации в социальных сетях, статьи в государственных СМИ, сфабрикованные новости, имитирующие внешний вид законных веб-сайтов, а также анонимные комментарии к реальным.

Telegram функционирует как центральный узел в этой экосистеме, своего рода мост, который пропагандистские группы используют для распространения своего контента в активные социальные сообщества с целью донести свою информацию до более широкой аудитории.

«Telegram популярен среди различных пророссийских субъектов, а также среди отдельных лиц, которые уже давно распространяют дезинформацию, поскольку модерация контента практически отсутствует», — сказал Даниэль Мило, бывший директор Центра по противодействию гибридным угрозам при Министерстве внутренних дел Словакии. «Правила Telegram в этом отношении очень и очень мягкие».

Правила ЕС

Недавно ЕС усилил свои полномочия по борьбе с незаконным и вредоносным контентом, пытаясь помешать злоумышленникам распространять дезинформацию в преддверии европейских выборов.

Но когда дело касается Telegram, эти меры не очень эффективны — действенные инструменты применимы только к платформам с более чем 45 миллионами активных пользователей в Европе. У Telegram, по словам его владельцев, 41 миллион.

По словам Каллас, эти цифры не отражают всей картины, и «Европейская комиссия должна провести независимую оценку», сказала она.

Для крупных платформ ЕС может взимать штрафы в размере до 6% от годового объема продаж, если он обнаружит нарушения, или запретить повторным нарушителям въезд в ЕС. Эти правила распространяются, среди прочего, на Facebook, YouTube и TikTok.

Меньшие платформы подпадают под действие национальных агентств, в которых фирмы имеют юридическое представительство. В случае Telegram это Бельгия. Тем не менее, национальные власти имеют ограниченные полномочия принимать меры.

По словам Каллас, если бы Telegram был признан «очень крупной онлайн-платформой» в соответствии с DSA, он был бы обязан принять меры против распространения дезинформации и ввести более жесткие протоколы модерации контента. «Это также обеспечит равные условия игры на внутреннем рынке, поскольку другие платформы приложили значительные усилия для соблюдения закона о цифровых услугах», — добавил премьер-министр Эстонии.

Согласно внутренней оценке ЕС, с которой ознакомилось агентство Bloomberg, основными темами усилий России по дезинформации являются война против Украины, конфликт на Ближнем Востоке, иммиграция, изменение климата и предстоящие выборы в Европейский парламент.

По этим пяти темам количество сообщений из непроверенных источников на всех платформах к началу мая увеличилось более чем вдвое по сравнению с менее чем 20 тысячами сообщений в день в начале года.

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