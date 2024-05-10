По состоянию на март в Кыргызстане было зарегистрировано 61 708 безработных. Такие данные приводит Нацстатком.

Количество безработных снизилось на 12 873 человека по сравнению с мартом 2023 года. В разрезе областей количество незанятых в экономической деятельности кыргызстанцев распределилось так:

Ошская область — 16 092;

Джалал-Абадская область — 16 039;

Баткенская область — 10 508;

Чуйская область — 3 434;

Таласская область — 3 045;

Иссык-Кульская область — 2 775;

Нарынская область — 1 996.

При этом в столице Кыргызстана, Бишкеке, число безработных составило 5 156 человек, а в Оше — 2 663.

Напомним, глава кабмина Акылбек Жапаров отмечал, что власти намерены создать не менее 250 тыс. рабочих мест в КР в 2024 году.

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