06:29 20 мая

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Никита Вишневский

Из архива «Про Город»

Известный экономист Михаил Хазин предупреждает о надвигающемся экономическом кризисе и возможном финансовом коллапсе в США. Он считает, что мировая экономика может рухнуть уже в этом году, а доллар США резко упадет в цене из-за потери доверия к американской экономике.

Хазин рекомендует всем заранее приобрести золото, которое станет надежным активом в условиях кризиса. Он утверждает, что спрос на золото резко возрастет, а его предложение ограничено, что приведет к росту стоимости драгоценного металла.

Эксперт советует россиянам задуматься о покупке золотых монет или слитков до начала экономического коллапса, чтобы сохранить финансовое благополучие в условиях нестабильности на мировых рынках

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