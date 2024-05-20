Вчера Медведев раскритиковал голосовой помощник Alisa от Яндекс, потому что он затруднился ответить на вопросы о законе США, который одобряет конфискацию российских зарубежных активов, и о памятниках якобы симпатикам нацизма, которые якобы устанавливают в Украине.

Медведев заявил, что искусственный интеллект Яндекса является «трусом», и предположил, что Яндекс может быть озабочен возможным оскорблением своих западных клиентов.

По словам российского чиновника, нежелание Яндекса давать ответы на эти вопросы сильно подрывает доверие к его продуктам и может стать основанием для российского правительства признать услуги Яндекса «неполноценными» и даже идентифицировать менеджеров компании как «иностранных агентов».

Российские СМИ пишут, что чиновники в РФ ранее подавали жалобы на подобные большие языковые модели из-за того, что они не дают достаточно патриотических ответов.

ISW прогнозирует, что российские власти, по всей вероятности, будут продолжать бороться с большими языковыми моделями, поскольку Кремль стремится укрепить свой контроль над российским информационным пространством.

«Одна из самых тупых вещей»

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