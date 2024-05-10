На первый взгляд мировая экономика выглядит обнадеживающе устойчивой. Америка процветала даже несмотря на эскалацию торговой войны с Китаем. Германия выдержала потерю поставок российского газа, не потерпев при этом экономической катастрофы. Война на Ближнем Востоке не принесла нефтяного шока. Повстанцы-хуситы, стреляющие ракетами, едва затронули глобальный поток товаров. Торговля, как основа мирового ВВП, восстановилась после пандемии и, по прогнозам, в этом году будет расти здоровыми темпами. Однако посмотрите глубже, и вы увидите хрупкость, полагают эксперты журнала The Economist.

Порядок, который управлял мировой экономикой после Второй мировой войны в течение многих лет, подорван. Сегодня он близок к краху. Тревожное количество триггеров может спровоцировать скатывание к анархии, где преобладает сила права, а война снова становится прибежищем великих держав, пишет журнал.

Распад старого порядка виден повсюду, считает британское издание.

Один из его признаков — санкции, которые применяются в четыре раза чаще, чем в 1990-е годы. Также идет «война субсидий», когда страны мира во главе с Китаем и США осуществляют огромные вливания в свою экономику.

Кроме того, глобальные потоки капитала начинают фрагментироваться, хотя положение доллара пока устойчиво. И сильно лихорадит международные институции.

Организации, которые защищали старую систему, либо уже прекратили свое существование, либо быстро теряют доверие. В следующем году Всемирной торговой организации исполнится 30 лет, но она проводит более пяти лет в стазисе из-за пренебрежения со стороны Америки. МВФ охвачен кризисом идентичности, застряв между зеленой повесткой дня и обеспечением финансовой стабильности. Совет Безопасности ООН парализован. А наднациональные суды, такие как Международный Суд, все чаще становятся оружием противоположных сторон.

Журналисты полагают, что теперь проблемы в мире будут решать клубы стран-единомышленников, а не глобализованные организации. Это повышает риски усиления войн и экологических катастроф. Это также чревато падением социальных стандартов, которые вышли на пик в 90-х — 2000-х годах, когда либеральный миропорядок находился в расцвете могущества.

Даже если дело никогда не дойдет до конфликта, последствия нарушения норм для экономики могут быть быстрыми и жестокими.

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