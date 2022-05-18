В черной металлургии Украины доля мариупольских меткомбинатов ММК Ильича и Азовсталь составляла 30%. На сегодняшний день эти мощности практически разрушены оккупантами.

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До вторжения России в Украину тяжелая промышленность, а именно металлургия, была ведущей отраслью экономики Украины, а владельцы металлургических и горнодобывающих предприятий занимали первые строчки рейтинга богатейших украинцев.

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Как отмечает Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, украинская металлургическая отрасль была в основном вертикально интегрированной, что позволяло получать значительную добавленную стоимость по всей цепочке от добывания железной руды до отгрузки готового стального проката. После вторжения РФ металлургическая отрасль попала в экстремально тяжелую ситуацию.

«Производство металла пострадало, пожалуй, больше, чем любая другая отрасль экономики, — считает Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС). – На временно оккупированные регионы приходилось 55% выручки металлургии в 2020 году. Второе и третье по величине предприятия – ММК Ильича и Азовсталь (Мариуполь) – по сути разрушены. На них приходилось 30% украинской черной металлургии. Эксперт добавляет, что в ходе боевых действий также поврежден и остановлен Авдеевский коксохимический завод – крупнейшее предприятие отрасли.

Важно

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Вышеназванные активы в Мариуполе и Авдеевке входят в металлургический холдинг «Метинвест» богатейшего украинца Рината Ахметова. В связи с началом агрессии РФ с 24 февраля 2022 года Метинвест перевел в режим горячей консервации ряд своих предприятий, среди которых «Азовсталь», «ММК Ильича», Авдеевский и Запорожский коксохимические заводы. В связи с этим показатели производства существенно упали.

Согласно отчету Метинвеста за I квартал, производство чугуна сократилось по отношению к предыдущему кварталу на 31% до 1,828 тыс. тонн. В то же время, производство стали просело на 25% до 1,962 тыс. тонн.

Детальнее о ситуации в металлургии Украины Фокус рассказывает в статье «Без «Азовстали». Как металлургия Украины теряет мощности во время войны«.

Ранее Фокус писал, что группа SCM Рината Ахметова, в которую, в частности, входит металлургический холдинг Метинвест, планирует подать иск в РФ с требованием возместить нанесенный войной ущерб.