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Опасения по поводу глобального экономического спада усложняют экономическую кампанию западных союзников против россии – мировые лидеры пытаются разработать новые санкции против москвы, при этом не усугубляя инфляцию и другие внутренние финансовые проблемы.

Об этом пишет The Washington Post.

На момент, когда россия вторглась в Украину в конце февраля, американские и европейские лидеры считали, их страны находятся на пути к успешному экономическому восстановлению после пандемии коронавируса, и надеялись, что инфляция может снизиться.

Но спустя три месяца западные страны столкнулись с более тревожными прогнозами международной экономики на фоне опасений по поводу рецессии. Это препятствие оказывает дополнительное давление на США и Европу в вопросе гарантий того, что их санкции не приведут мир к новому экономическому кризису.

По словам экспертов, экономические последствия войны уже привели к тому, что стоимость продуктов взлетела, а это может спровоцировать кризис и голод в развивающихся странах. Цены на энергоносители также резко выросли как в Европе, так и в Соединенных Штатах, что создало дополнительную нагрузку на потребителей, столкнувшихся с самыми высокими темпами инфляции за четыре десятилетия.

Издание пишет, что некоторые западные лидеры хотят отрезать россию от мировой экономики, лишив ее значительного объема международных продаж нефти и газа. Но это всерьез может отразиться на избирателях.

«Глобальная экономическая ситуация, особенно высокая инфляция, еще больше усложняет для западных стран введение санкций — особенно в отношении российской энергетики», — сказал старший научный сотрудник программы по экономике Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джерард ДиПиппо.

Пока Евросоюз отказался от российского угля, но застрял в вопросе нефти и газа. План независимости Европы от российских ископаемых видов топлива будет обсуждать в Брюсселе сегодня.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель признал, что война в Украине может привести к росту цен на сырьевые товары во многих странах, и Европе придется приспосабливаться к новым обстоятельствам.

«Все наши партнеры учитывают и чувствуют то прямое влияние, которое российская война оказывает на весь мир. Я уже говорил — о ценах на энергоносители, о нехватке продовольствия и инфляции. К сожалению, все эти вещи приведут мир на грань новой рецессии. Нам придется адаптировать нашу финансовую поддержку в соответствии с этими новыми потребностями», – сказал Боррель.

Напомним, в Международном валютном фонде прогнозируют, что мировая экономика в 2022 году вырастет на 3,6%. Это является резким замедлением по сравнению с ростом на 6,1% в 2021 году.

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