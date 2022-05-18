С «новой волной безумия» НАТО «придется долго» разбираться, пишет китайское государственное издание «Хуанцю шибао». Так журналисты отреагировали на намерение Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс.

Давление Запада на Россию в настоящее время наиболее сильное — учитывая это «расширение на север» или шестое «расширение на восток», отмечают в публикации. В отличие от последовательного включения в НАТО стран Центральной и Восточной Европы после распада СССР, «расширение на север» с включением нейтральных стран Финляндии и Швеции вызовет более серьезное сжатие стратегического пространства России. Это еще больше вытеснит страну из Европы.

Журналисты подчеркнули, что альянс — это продукт холодной войны, а очередное расширение — это «новая волна безумия» для того, чтобы можно было воспользоваться дивидендами холодной войны. НАТО стремится увеличить периметр безопасности после того, как западная цивилизация «потерпела неудачу» в экспансии путем экономической глобализации. Миф о «западоцентризме» выгоден Европе и США, а поиск врагов, фабрикация угроз и уничтожение чужаков стало логикой расширения, демонстрируемой альянсом, уверены авторы.

НАТО так и не смог избежать логики «кто сильнее, тот и прав», добиваясь легитимности собственного существования за счет расширения и создания условных врагов, констатирует издание.

Ранее Турция, противящаяся вступлению в НАТО Финляндии и Швеции, выдвинула условия, при исполнении которых она могла бы не блокировать их присоединение к альянсу. Она требует вернуть ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и отменить санкции Соединенных Штатов за покупку российских систем ПВО С-400.