Карантин в Украине

Одним из методов борьбы с коронавирусом в Украине является карантин. Сейчас в стране действуют правила адаптивного карантина, согласно которому в каждом отдельном регионе усиливаются ограничения в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Так, летом вся страна находилась в «зеленой» зоне карантина с минимальными ограничениями — масочный режим и социальная дистанция. Вместе с тем, уже в сентябре всю страну перевели в «желтую» зону.

Согласно правилам, в «желтой» зоне, в частности, вводятся ограничения на число посетителей в кинотеатрах и театрах (50% от числа мест), в кафе и ресторанах за одним столиком могут находиться максимум 4 человека, а в фитнес-центрах установлена норма — один человек на 10 кв. метров площади. Чтобы не соблюдать ограничения нужна вакцинация (достаточно одной дозы) или тест.

Сейчас в» желтой » зоне находятся только три области: Кировоградская, Закарпатская и Винницкая.

Еще 13 областей и Киев по состоянию на сегодня находятся в «оранжевой» зоне. Она не предусматривает дополнительных ограничений, но сигнализирует об ухудшении ситуации. Так, пока «оранжевые» такие области: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Полтавская.

Самые строгие ограничения, как локдаун вводят в «красной» зоне. Здесь запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, рынков, фитнес-центров, бассейнов, учебных заведений (кроме садиков и начальной школы). Кроме того, местные власти могут вводить дополнительные ограничения. Не соблюдать ограничения разрешается при условии 100%-ой вакцинации двумя дозами (альтернатива — тест).

Сейчас в «красной» зоне 8 областей: Львовская, Николаевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская. А уже с 30 октября «красных» областей будет 15, присоединятся Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

Украина на максимуме

Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, сейчас Украина находится на максимальных значениях за все время пандемии по каждому из COVID-показателей. Имеется в виду ежесуточное количество новых случаев, случаев госпитализации и количества летальных исходов.

«Сейчас заболеваемость растет во всех 15 крупных странах Европы (с населением более 10 миллионов человек). В 11 из них — это уже повторные вспышки летне-осеннего периода. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему и спасти как можно больше жизней, мы вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения», — отметил Ляшко на брифинге.

Введут ли локдаун

Недавно Ляшко отмечал, что локдаун вводится, когда все области Украины переходят в «красную» зону карантина. Вместе с тем, по прогнозам Киевской школы экономики, переход всех регионов в «красную» зону не ожидается. Эксперты также прогнозируют, что области будут «красными» до января 2022 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также неоднократно подчеркивал, что тотальный локдаун в Украине не планируется. В частности, вчера он отметил, что правительство не хочет вводить локдаун, потому что экономика Украины начала восстанавливаться, а жесткие ограничения будут сдерживать рост ВВП.