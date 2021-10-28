У Белоруссии и России есть, что продвинуть ближе к границам в ответ на действия Запада. Об этом сегодня, 28 октября, на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым заявил Александр Лукашенко.

«Последний факт (наверное, и в России заметили): с нелегальной миграцией поляки на границе с Белоруссией будут бороться с помощью танков „Леопард“. Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай — границам Союзного государства. Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны. Мы знаем, чего они хотят», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что Польша перебрасывает к своим восточным границам танки «Леопард». В этой связи 26 октября Лукашенко обратился к помощнику президента — инспектору по Гродненской области Юрию Караеву с просьбой быть внимательнее.

«Ты, Юра, смотри тут (ты же генерал кроме всего прочего), что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь», — заявил белорусский лидер.