Пятничный отчет по ВВП, скорее всего, подтвердит, что в третьем квартале все еще было хорошо. Однако экономика получила двойной удар со стороны спроса и предложения и ей понадобится больше времени, чтобы восстановиться. Данные по инфляции также помогут оценить степень давления на потребителей региона.

Европейский центральный банк настаивает на том, что цены выросли временно. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что «мировая экономика становится источником потрясений для Европы, а не стабилизатором». В Германии, которую часто называют локомотивом роста для всего континента, автопроизводители сократили производства из-за нехватки полупроводников, а власти понизили прогнозы.

«Мы ожидали, что экономика сбавит темп после резкого старта. Но это, конечно, дополнительные трудности», — прокомментировал Ник Кунис, экономист ABN Amro. «Так сказать, это действительно замедляет процесс восстановления».

«В третьем квартале экономика еврозона еще росла уверенными темпами. В этом мы убедимся в пятницу. Скорее всего, в последнем квартале рост замедлится, поскольку инфляция сдерживает потребительские расходы, а серьезные перебои в цепочке поставок бьют по заводам, особенно в Германии», — считают Маева Казин и Джейми Раш в Bloomberg Economics.

Данные за третий квартал еще могут всех впечатлить, учитывая поток надежных цифр со всего региона. Например, во Франции, по прогнозам, темпы роста удвоились с 1,1% до 2,2%. В Италии ожидают рост на 2%.

Данные по темпам роста ВВП в Еврозоне

Источник: Bloomberg

Однако инфляция тоже берет разгон. Средний прогноз составляет 3,7% — самый быстрый рост с 2008 года. Natixis SA считает, что показатель может быть на полпроцента выше.

Бундесбанк ожидает, что цены в Германии продолжат расти. Это означает усиление давления на стоимость жизни, которое наблюдается и в других странах. Франция уже объявила о единовременной выплате в €100 ($116) низкооплачиваемым работникам, чтобы хоть немного смягчить удар.

В течение первой половины 2022 года инфляция в еврозоне будет оставаться высокой. Сопровождающие инфляционный шок узкие места в поставках уже ощущаются в индексах менеджеров по закупкам. В октябре показатель деловой активности в регионе снизился до самого низкого уровня за шесть месяцев. Оптимизм омрачили проблемы логистики.

Данные по инфляции в Еврозоне

Источник: Bloomberg

Экономисты, опрошенные Bloomberg, считают, что такие воздействия заметно ограничат рост в последнем квартале года. При этом темпы производства сократятся вдвое до 1%. На прошлой неделе глава Банка Италии Игнацио Виско предупредил, что экономика еврозоны все еще находится в гораздо лучшей форме, чем ожидалось.

Во время локдаунов у потребителей сформировались накопления на общую сумму 400 млрд евро. Они смягчат удар.

«Я бы сильно не беспокоился», — заявил экономист UniCredit Марко Валли. «У домашних хозяйств есть большой буфер в виде сбережений, которые обеспечат им подушку безопасности».

Подготовлено Profinance.ru по материалам агентства Bloomberg

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