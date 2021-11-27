Национальная валюта Украины продолжает падать в цене. На этот вопрос влияют как объективные факторы, так и панические.

Портал UBR рассказал, чего украинцам ждать от курса гривны в конце 2021 – начале 2022 года.

За последние две недели доллар США подорожал. Еще 12 ноября один «зеленый» можно было купить за 26,06 гривны. Сейчас, 27 ноября, это уже 27,03 гривны.

Управляющий партнер HUG`s Fund Эрик Найман отмечает, что на девальвацию гривны влияет сразу несколько основных факторов. Прежде всего это погашение долгов «Укрэнерго» перед «зеленой» энергетикой. Также влияет возврат экспортного НДС, который осуществляют в гривне.

Третьим фактором, по мнению эксперта, является «мягкое бегство» нерезидентов с рынка ОВГЗ.

«В совокупности все эти факторы привели к изменению конъюнктуры. А они в свою очередь стали результатом планомерных событий…. Также появилась новая информация об обострении ситуации на границе… К тому же в мировой экономике начинают назревать кризисные явления. И инвесторы на всякий случай фиксируют прибыль и убегают из таких мягких валют, из таких стран как Украина», – отметил Найман.

По мнению Наймана, к концу этого года стоимость доллара может достичь 28 гривен. При этом существует вероятность дальнейшей девальвации гривны в начале 2022-го.

«Скорее всего, первая волна какая-то будет, но ближе к посевной и марту будут проявляться другие тенденции», – добавил эксперт.

Ранее мы также сообщали о том, что экономист рассказал, чего ожидать от гривны в следующем году.





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