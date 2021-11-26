Руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что стороны обсудили общие опасения по поводу «продолжающейся военной активности России вблизи границы с Украиной и ее резкой риторики в отношении Украины».

Собеседники согласились, что все стороны должны прилагать дипломатические усилия для деэскалации напряженности.

В Белом доме добавили, что Салливан подчеркнул непреклонную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Как сообщал Укринформ, администрация США провела консультации с союзными странами относительно ситуации с безопасностью вблизи границ Украины, куда Россия снова стягивает свои войска.

Фото: ОП