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Сколько продано валюты

НБУ продал на межбанке $508 млн, тогда как выкупил всего $0,24 млн.

Официальный курс гривны за неделю укрепился на 21 коп., в частности, в пятницу курс нацвалюты повысился сразу на 14 коп. — до 39,3969 грн/$1.

На наличном рынке доллар за неделю также подешевел примерно на 5 коп. — до 39,83 грн/$1, в том числе за пятницу — на 3 коп.

Напомним

Как писал «Минфин», НБУ увеличил свои чистые валютные интервенции на межбанке в апреле на 27,7% — до $2,283 млрд, тогда как за аналогичный период в прошлом году они составляли $1,370 млрд.

С октября прошлого года НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. Курс доллара на межбанке за апрель вырос примерно на 60 копеек с 39,00 до 39,60 гривны.

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