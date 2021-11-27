Экс-глава МВД продолжает активно вести свои соцсети

Аваков показал фото с Разумковым. Фото: коллаж «Сегодня»

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал новое фото с коллегой – экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. На снимке они пожимают друг другу руки в студии ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Без мечей, партий, вина и госпереворота», – говорится в подписи к фото в Instagram.

Аваков и Разумков. Фото: Instagram/arsenik78

На что намекает Аваков?

Во время пресс-марафона Зеленский заявил, что некие люди из Украины и России обсуждали осуществление госпереворота в Украине с якобы участием Рината Ахметова.

«Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины скажем так с представителями России скажем так обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине», – сказал он.

Основатель и акционер «СКМ» Ринат Ахметов назвал ложью заявление президента Владимира Зеленского о втягивании его в якобы планы по государственному перевороту. Он четко озвучил свою позицию по Украине.

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, – сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают», – сказал он.

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