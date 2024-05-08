Мировая экономика под влиянием геополитических разногласий оказалась разделена на три блока, включая те страны, которые опираются на США, Китай, а также несвязанные государства, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

«Рассматривается разделенный на три блока мир: опирающийся на США, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран», — говорится в опубликованном докладе фонда, посвященном влиянию геополитики на мировую торговлю.

По оценкам МВФ, тенденция разделения мировой экономики на отдельные группы привела к росту числа существующих торговых ограничений на товары, услуги и инвестиции, совокупное числе которых в 2023 году превысило 3 тысячи.

Кроме того, как отметили в МВФ, за период с 2017 по 2023 годы доля Китая в импорте в США сократилась на 8% на фоне растущих противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Также по оценкам фонда, прямая торговля между Россией и Западом «рухнула» на фоне украинского конфликта.

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