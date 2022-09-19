После выходных официальный курс евро в Украине подешевел. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты составляет 36,46 грн за €1.
Перед выходными курс был на уровне 36,51 грн за €1.
Официальный курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.
Сейчас смотрят
Курс валют в отделениях Приватбанка
Валюта
Купля
Продажа
Евро
39
39,95
Доллар
39,5
39,9
Курс валют в отделениях Ощадбанка
Валюта
Купля
Продажа
Евро
40,40
41,40
Доллар
39,80
39,99
Курс валют в Монобанке
Валюта
Купля
Продажа
Евро
36,65
37,65
Доллар
36,65
37,49
В обменниках евро можно купить в среднем за 40,90 грн, продают — за 41,20 грн. Доллар в обменниках в среднем покупают за 41,95 грн, а продают за 42,15 грн.
Хотя перед выходными доллар в среднем покупали за 41,80, а продавали за 41,97 грн.