После выходных официальный курс евро в Украине подешевел. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты составляет 36,46 грн за €1.

Перед выходными курс был на уровне 36,51 грн за €1.

Официальный курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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Курс валют в отделениях Приватбанка

Валюта

Купля

Продажа

Евро

39

39,95

Доллар

39,5

39,9

Курс валют в отделениях Ощадбанка

Валюта

Купля

Продажа

Евро

40,40

41,40

Доллар

39,80

39,99

Курс валют в Монобанке

Валюта

Купля

Продажа

Евро

36,65

37,65

Доллар

36,65

37,49

В обменниках евро можно купить в среднем за 40,90 грн, продают — за 41,20 грн. Доллар в обменниках в среднем покупают за 41,95 грн, а продают за 42,15 грн.

Хотя перед выходными доллар в среднем покупали за 41,80, а продавали за 41,97 грн.

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