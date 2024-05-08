

Мировая экономика под влиянием геополитических факторов разделилась на три блока, заявила первый заместитель директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат во время выступления в Стенфордском университете.



«Рассматривается разделённый на три блока мир: опирающийся на Соединённые Штаты, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран», — сказала она.



Экономист обратила внимание на то, что доля КНР в импорте США снизилась за последние шесть лет на 8% из-за торговых споров, за тот же период доля Америки в импорте Китая сократилась на 4%. Прямая торговля между Россией и странами Запада после начала на Украине полномасштабных боёв и санкций «рухнула», добавила Гопинат.



То, что соперничество американцев и китайцев не сказалось на мировой торговле сильнее, она объяснила существованием третьих стран, которые стали «соединительными». Прежде всего речь идёт о Мексике и Вьетнаме, через которые перенаправляется часть торговли и инвестиций, что сглаживает санкционные действия.



Чтобы бороться с тенденцией фрагментации, замглавы МВФ предложила несколько шагов, среди которых – «соблюдение существующих правовых рамок». По её мнению, это помогло бы повысить доверие в международной валютной системе.



Гопинат привела в пример дискуссию вокруг потенциального использования российских государственных активов, включая резервы Банка России, для поддержки Украины.



«Хотя это должны определять соответствующие суды и юрисдикции, для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы», — подчеркнула экономист.



В этом же докладе Гопинат обратила внимание на сохранение доминирующего положения доллара в мировой торговле.



«Некоторые страны пересматривают свою сильную зависимость от доллара в своих международных сделках и резервных активах. <…> Несмотря на возросшие геополитические риски, последние данные показывают, что доллар США остаётся доминирующим. По данным SWIFT, на его долю приходится более 80% торгового финансирования», — сказала она.



По словам эксперта, вероятная причина заключатся в том, что большая часть торговли сырьевыми товарами по-прежнему выставляется и оплачивается в долларах. Кроме того, на долю «американца» приходится почти 60% валютных резервов, несмотря на их постепенную диверсификацию в пользу нетрадиционных резервных валют, например, австралийского или канадского доллара.







По материалам сайта МВФ, РБК, «Известий»

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