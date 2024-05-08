Прогноз по доллару сбывается

В украинских обменниках подорожал доллар. В полдень 8 мая они выставили его курс на среднем уровне 39,32/39,8 грн (покупка/продажа), что на 1 коп. дороже в покупке и на 4 коп. в продаже, чем вечером предыдущего дня. В целом же ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

Как и в банках. Там в полдень 8 мая стоимость наличного доллара определили в средние 39,25/39,75 грн (покупка/продажа), что:

Курс доллара в украинских банках

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 38,65-39,2 грн. Так:

ПриватБанк – 39,15 грн;

Укрэксимбанк – 39,1 грн;

ПУМБ – 39,2 грн;

Укрсиббанк – 39,1 грн;

Сенс Банк – 39,15 грн;

Универсал Банк – 38,65 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,1 грн.

В украинских обменниках подорожал доллар

Продают же они ее по 39,65-39,75 грн. В частности:

Приватбанк – 39,75 грн;

Укрэксимбанк – 39,7 грн;

ПУМБ – 39,7 грн;

Укрсиббанк – 39,75 грн;

Смысл Банк – 39,7 грн;

Универсал Банк – 39,75 грн;

Креды Агриколь Банк – 39,65 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс доллара в украинских банках

В целом же, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, до 12 мая в Украине ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозам, стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн/доллар – причем как в банках, так и в обменниках.

Он отметил: разница между курсами купли и продажи останется на прежнем уровне. В частности:

до 50-60 коп. в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

В то же время разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках. В обменниках – 30-50 коп.

Разница курсов продаж – 10-20 коп. в банках. И 30-50 коп. в обменниках.

«На валютном рынке следует ожидать достаточно спокойную ситуацию, ведь главный фактор потенциальной нервозности уже устранен – США приняли пакет помощи на 61 млрд долларов, из которых более 9 млрд долларов будет направлено на экономическую поддержку Украины. Следовательно, главное опасение в недополучении макрофинансовой помощи в 2024 году фактически устранено», – сообщил банкир.

В свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, что после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости валютный рынок функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Текущие же курсовые колебания являются сезонными и не создают какого-либо опасного давления.

В целом же ситуация на рынке достаточно контролируемая – хотя риски для валютного и рынка остаются, ведь страна находится в состоянии полномасштабной агрессии. Соответственно, скупать доллары сейчас в надежде обогатиться ими через некоторое время смысла нет.

«Ситуация достаточно контролируемая, но риски остаются. Нам на голову падают такие же бомбы, как и остальным украинцам. …Нам не нужно говорить о рисках, мы их понимаем и осознаем. Но наша задача как Национального банка – обеспечить при любых условиях выполнение нашего мандата. Это курсовая и ценовая устойчивость. Пока, мне кажется, нам это удается», – сказал Пышный.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется, в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь ограничения больше не действуют.

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