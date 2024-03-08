Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 8 марта, снизился на 10 копеек – до 38,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,05 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,45 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек – до 38,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,36 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос не изменился и составляет 42,05 грн/евро (курс продажи – 41,90 грн/евро).

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 8 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,08 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 19 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,49 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе валютный курс будет находиться в рамках 38,8-39,9 грн/долл. и 41-43 грн/евро, а разница между курсами покупки и продажи составит до 0,5 грн в банках и до 1 грн в обменниках.

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