Правильный диагноз – залог успешного лечения даже в экономике, которая тоже может болеть. А экономика Казахстана болеет довольно серьезно. Известный экономист Алмас Чукин назвал 10 болевых точек, с которыми нужно работать, чтобы оздоровить страну в целом, пишет Orda.kz.

Чукин отмечает сложность постановки «диагноза» и, что самое важное, последующего лечения экономики страны:

«Все говорят про реформы, и каждый говорит о своём. А страна одна. И путь надо выбрать один. Физики или биологи в лаборатории могут ставить эксперименты, проверять теории, а экономика, к сожалению, не даёт второго шанса. Люди не мыши, и деньги не восстанавливаются обратно из потерь».

Вот как выглядит десятка болевых точек, по мнению экономиста:

1. Несбалансированность бюджета страны

Растущие расходы не покрываются доходами, и эта разница (дефицит) продолжает расти и покрывается трансферами из Национального фонда.

2. Чрезмерная зависимость от сырья

Зависимость от добывающих отраслей делает страну уязвимой перед колебаниями цен. Экономика РК в значительной степени зависит от экспорта нефти и минералов. Глобальные колебания цен на эти товары могут привести к значительной экономической нестабильности, влияя на доходы государства, обменные курсы и общий экономический рост.

3. Голландская болезнь

Сосредоточение на добывающих отраслях привело к «голландской болезни», когда другие сектора, такие как производство и сельское хозяйство, становятся менее конкурентоспособными из-за переоценённой валюты и смещения ресурсов в сторону добывающего сектора.

4. Необходимость экономической диверсификации

Промышленный сектор страны относительно слабо развит, с небольшим количеством конкурентоспособных отраслей за пределами добычи ресурсов. Это ограничивает создание рабочих мест и экономическую устойчивость.

Инновации и технологии. Существует настоятельная необходимость в поощрении инноваций, исследований и разработок, а также внедрения технологий.

5. Инвестиционный климат и прямые иностранные инвестиции (ПИИ)

Несмотря на усилия по привлечению ПИИ, доля инвестиций к ВВП снижается. Инвесторы часто сталкиваются с регуляторной неопределенностью, негибкими и несовременными нормами и правилами, сложной деловой средой.

Утечка капитала. Опасения по поводу управления, коррупции и экономической стабильности могут привести к утечке капитала, когда отечественные и иностранные инвесторы переводят активы в поисках более стабильной и безопасной доходности.

6. Развитие финансового сектора

Стабильность и надежность банковского сектора Казахстана были предметом беспокойства, с примерами банковских неудач и кризисов в прошлом. Укрепление устойчивости финансового сектора критически важно для экономической стабильности. Ключевым вопросом здесь является база фондирования.

Доступ к финансированию. Малым и средним предприятиям (МСП) и стартапам часто трудно получить финансирование, что ограничивает их потенциал роста и вклад в экономику.

7. Рынок труда и занятость

Существует несоответствие между навыками, которые вырабатывает система образования, и теми, которые требуются на рынке труда, особенно в секторах за пределами добывающей промышленности.

8. Социально-экономическое неравенство

Существуют значительные различия в доходах и экономических возможностях между городами и сельскими районами, а также среди различных регионов страны.

Неравенство доходов. Экономический рост не распределялся равномерно, что привело к росту неравенства доходов. Это может повлиять на социальную стабильность и ограничить потенциал внутреннего потребительского рынка.

9. Инфраструктура и логистика

Несмотря на значительные инвестиции, пробелы в транспортной, логистической и цифровой инфраструктуре могут препятствовать экономической эффективности и связям внутри страны и с глобальными рынками.

10. Торговля и интеграция в глобальную экономику

Диверсификация торговли. Казахстану необходимо диверсифицировать своих торговых партнёров и продукцию, чтобы уменьшить зависимость от нескольких товаров и рынков.

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