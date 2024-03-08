Европа переживает сложный момент, перед ней стоит задача восстановления ценовой стабильности и обеспечения уверенного и экологичного роста. Как сделать процесс инклюзивным, задействуя весь потенциал? Слово — директору-распорядителю МВФ К. Георгиевой.

Саша Вакулина, Euronews: «Две трети самых процветающих стран мира находятся в Европе, но при этом неравенство доходов распространено и по нашему по континенту. Как оно влияет на экономический рост?»

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ: «Рост и неравенство очень тесно связаны. Позвольте сделать очень важное для Европы замечание: как европеец, я горда тем, что Европа — место, где внимание к инклюзии, равенству относительно выше, чем во многих других регионах. И как результат, Европа пользуется механизмами социальной защиты, которые были запущены после ковида, после российского вторжения в Украину, чтобы оградить наиболее уязвимых членов общества. Но может ли Европа в это плане стремиться к еще большему? Конечно!

Ведь то, с чем мы сталкиваемся у нас, да и во всем мире сегодня — это очень анемичный рост, медленный рост. Как мы можем повысить перспективы роста, задействовав все имеющиеся у нас ресурсы. Это подводит нас к особому аспекту неравенства — гендерному. Привлеките женщин к работе, пустите во власть в наших обществах и экономиках — и мы получим огромную выгоду!»

Саша Вакулина, Euronews: «Обсудим это подробнее. В условиях, когда традиционные двигатели роста не работают, многие экономики, как вы заметили, упускают, не используют потенциал женщин. Сколько мы теряем на этом?»

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ: «Мы многое упускаем. К сожалению, согласно последнему анализу Всемирного банка, на нашей планете нет ни одной страны, где женщины были бы полностью равны с мужчинами. Так что тут есть над чем работать. Основываясь на анализе МВФ, могу сказать, что доказательства в пользу большей интеграции женщин являются ошеломляющими. В наши дни медленного роста мы могли бы добиться увеличения ВВП на 23% в странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой. В среднем по миру этот рост составит 20 %. Почему нам его не выбрать?»

Саша Вакулина, Euronews: «Как вы сказали, почему не использовать этот потенциал? Мы знаем статистику, знаем причины и вероятные преимущества. Какой еще толчок тут можно дать?»

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ: «Подтолкнуть значит создать надежную политическую основу c опорой на данные. Cуществует очень важная инициатива по ликвидации разрыва, продвигаемая G20. Ее частью является распространение достоверных сведений о распределении доходов, о том, что мы должны знать, принимая решения об устранении барьеров. Мы знаем, что налоговая политика может помочь, знаем, что помогут инвестиции в раннее детство, уход за детьми, что безопасный транспорт может помочь: женщины не должны бояться садиться в автобус или метро! И мы также знаем, что доступ к финансовой системе мог бы помочь, имей женщины здесь равные права с мужчинами. Но пока у них его нет».

Саша Вакулина, Euronews: «За последние десятилетия был достигнут значительный прогресс. При нынешних темпах реформ глобальный гендерный разрыв, отмечают специалисты, сократится в течение 300 лет. Повторю: трех столетий! Одной из важнейших мер по улучшению ситуации остается расширение представительства женщин на руководящих должностях. В этом вопросе вам есть чем поделиться. Каким был ваш карьерный путь?»

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ: «Я начала свою профессиональную карьеру в Болгарии, как учитель. И с самого начала мне было ясно: чтобы ко мне относились как к равной, я должна работать больше, чем мои коллеги-мужчины. Мне жаль говорить, но с этим я сталкивалась почти всю свою профессиональную жизнь.

Поэтому могу сказать женщинам, особенно молодым: да у вас могут быть препятствия, но вы справитесь. Вы сильные, красивые и умные. Вы можете сделать это не только для себя, но и для того, чтобы внести вклад в развитие общества. Работая (и это очень важный урок, который я усвоила лично и много раз видела в своей профессиональной жизни), нужно обязательно верьте в себя. Не стесняйтесь уверенно представлять себя.

Позвольте рассказать вам небольшую историю из Брюсселе. Когда я была вице-президентом по кадрам, перед нами стояла очень важная задача — увеличить число женщин на руководящих должностях до 40%. Могу сказать, что Комиссия проделала отличную работу по достижению этой цели. Но я заметила одну особенность, когда на должность претендовали два кандидата — мужчина и женщина. Во время собеседования обоих просили перечислить свои сильные стороны по пяти критериям.

Так вот, оба оказались очень сильны по трем критериям и менее сильны по двум другим. Как к этому отнесся мужчина? Он говорил: «Послушайте, я полностью отвечаю трем самым важным критериям и привношу в работу свою фантастическую индивидуальность. Я — лучший для этой должности».

Женщина, напротив, говорила: «Я соответственную лишь трем критериям. Возможно, найдется ь кто-то лучше меня». Не будьте такими! Если вы не верите в себя, почему другие должны поверить в вас?

И еще я бы сказала женщинам: работайте с другими женщинами. Критическая масса — это сила. Я вижу это повсюду. Я вижу это в МВФ, во Всемирном банке, вижу это в Еврокомиссии. Когда за столом больше женщин, вы чувствуете энергию. Мы принимаем лучшие решения, потому что у нас есть разные точки зрения, которые выносят на стол переговоров. Так что сделайте шаг вперед ради себя, ради девочек и женщин, мальчиков и мужчин. Сделайте свой вклад в развитие общества».

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