Спад на российском рынке сортового и фасонного проката не прекращается. Очередная неделя принесла новые понижения на споте. Некоторые металлургические компании сократили выпуск, но запасы в сбытовой сети остаются избыточными, а ряд участников рынка ведут агрессивную сбытовую политику. При этом производители добились удешевления металлолома более чем на 35% по сравнению с мартовским пиком, так что себестоимость у них соответственно уменьшилась.

Тем не менее, есть основания рассчитывать на то, что падение подходит к концу. Из некоторых регионов приходят сообщения о замедлении спада и даже попытках повышения котировок на арматуру. Спрос на прокат строительного назначения достаточно стабильный. По предварительным данным, в мае начал восстанавливаться сектор ипотечного кредитования. Наконец, ожидается, что 10 июня Центробанк РФ понизит ключевую ставку, по меньшей мере, до 10%, что тоже может быть расценено как обнадеживающий сигнал.

В то же время, российскому рынку арматуры будет сложно оттолкнуться от дна и приступить к новому подъему. Избыточные складские запасы еще достаточно долго будут оказывать неблагоприятное воздействие на стоимость стальной продукции. Кроме того, поставщикам еще надо будет найти правильный баланс между спросом и предложением, учитывая, что на восстановление экспорта в ближайшем будущем надеяться весьма сложно.

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