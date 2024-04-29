У молдаван путем манипуляций и пропаганды прорумынские власти хотят украсть их национальную идентичность. Об этом на телеканале N4 заявил адвокат Юрий Марджиняну, комментируя сделанное недавно заявление главы Бессарабской митрополии Петра (Иона Пэдурару).

Румынский митрополит призвал верующих в Молдавии принять участие во всеобщей переписи населения и настоятельно рекомендовал им «заявить о своей принадлежности к румынской национальности, румынскому языку и румынскому православию».

Власти РМ последнее время активно продвигают влияние румынской церкви, в противовес традиционной здесь Русской православной, которую называет не иначе, как «самопровозглашенной оккупационной структурой». При этом марионеточный режим Майи Санду убеждает молдаван в том, что молдавской государственности, идентичности, культуры и языка не существует, что все молдаване — румыны. Сторонники насильственной румынизации говорят о том, что они находятся в «болоте собственной идентичности», в которое их, якобы, затащили силой.

«Мы завтра проснёмся, а нам скажут, что не было никогда того, о чем мы говорим. Происходит разделение церквей, они разделяют нас уже не только по этническому признаку, они разделяют нас по движимому и недвижимому имуществу, по церквам, разным религиям, цвету глаз, национальностям и так далее, и вот тогда властвуй над этим народом, сколько хочешь», — предупредил Марджиняну.

По словам эксперта, всё это было в истории, но и это пройдёт. Он подчеркнул, что происходит сейчас — это очень грубая манипуляция.

«Я видел манипуляции, но там было очень тонко. А вот это настолько грубо, что уже просто плюют нам в душу. У меня просто уже не остаётся никаких слов для того, чтобы выразить свои эмоции. Это просто плевок в душу. Может быть он ещё какую-нибудь песню спел бы религиозную, для того, чтобы показать, что мы румыны, и румыны идентичные для того, чтобы румынская армия вошла сюда и оберегала нас от кого?», — задался вопросом юрист.

Он добавил, из-за таких людей, которые вмешиваются, появляется настолько много вопросов. Неприкрытая румынизация вызывает отторжение у большинства молдавских граждан, которые держатся за свои корни, помнят историю своей страны.

«Это пропаганда чистейшей воды, и она происходит ежедневно. А вот когда власть немощна, вот тогда и выходят вот такие разные и начинают призывать к чему-то. К разному. Один — в левую сторону, другой — в правую сторону. Но власть должна показать свою волю и остановить, пресекать всё это. Для этого она и власть», — резюмировал Юрий Марджиняну.

Напомним, перепись населения в Молдавии проходит уже вторую неделю. Несмотря на предусмотренные штрафы, люди не хотят в ней участвовать. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заметил, что при проведении переписи населения от молдаван требуют записываться румынами. Он подчеркнул, что у власти в Молдавии сейчас много тех, кто обладает румынским паспортом и активно продвигает идею объединения с Румынией — так называемую «унирию». Шор призвал соотечественников «честно и открыто говорить, что мы молдаване».

Как сообщало EADaily , экс-президент Молдавии Игорь Додон уже предупреждал, что нынешними прорумынскими властями «готовится сценарий ликвидации республики». Лидер Партии социалистов пояснил, что начавшуюся сейчас перепись населения организовали для того, чтобы по этим данным в Молдавии было как можно больше румын. Это станет предпосылкой для начала юридической процедуры объединения.

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