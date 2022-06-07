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GrugoriyHoland

7 июня 2022, 11:12

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Круто, особено про Английскую революцию . Только мне вот не ясно, причем тут «Хартия вольности» (а по факту конфликт «Иоана безземельного» со своими феодалами о правах «свободных» людей что было в начале тринадцатого века), история возникновения Англиканской церкви во времена Генриха восьмого, что происходило в середине шестьнадцотого века., и самим фактом «Английской революции» (Английской гражданской войны) которая начилась с экономического кризиса и реформации церкви, а по факту перехода «папской» собственности к королю. Ну и при чем тут Украина? Вы не забывайте, что к тому моменту Англия была крупной морской державой. И удачно «доила» Америку и при этом сформировался социальный выбор -кто не хочет жить в Англии и платить фиксированыке поборы, может просто уехать. И чем все это закончилось -гражданская война, реставрация монархии, а от всей «хартии» осталось только четыре пункта (а было больше 60).

Надо прагматично смотреть на веши и думать только осебе! А не игратся в «союзы» ! Мы уже получили стстус «аспиранта» от НАТО, и что? По факту чем сам блок НАТО помог Украине, не путать помощью от стран входящих в НАТО.

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